Descriptif du poste

Au sein du cabinet de direction, l’assistant-e de direction travaille en binôme avec le responsable du cabinet.

Vous serez sous la responsabilité hiérarchique du responsable du cabinet de direction et en lien direct au quotidien avec la directrice, le directeur adjoint et le secrétaire général.

Vous contribuerez à la continuité de service du cabinet de direction en favorisant un mode de travail collaboratif avec le responsable du cabinet : permanence téléphonique, publication d’articles sur intranet.

Vous participerez à l’organisation des journées événementielles, séminaires de cadres, vœux, journées de convivialité, inaugurations locaux...

Détail des missions

• Accueil physique et téléphonique pour la direction et le secrétariat général ;

• Gestion du courrier (papier et électronique);

• Tenue des agendas des directeurs et du secrétaire général ;

• Organisation des réunions et constitution des dossiers supports ;

• Conception et mise en forme des documents pour les directeurs ;

• Organisation des déplacements pour la direction et le secrétariat général, vous serez le chargé(e) de voyage pour les deux entités;

• Tenue des plannings des congés des directeurs, des chefs de service et des chefs de district ;

• Gestion des autorisations spécifiques d’utilisation des véhicules sur les trajets domicile-travail pour le compte du secrétariat général.

Relations internes et externes :

Le poste d’assistant(e) de direction est en lien avec l’ensemble des services et districts de la DIR Atlantique. Il comprend des contacts avec les secrétariats des services déconcentrés de la zone d’action (DREAL et DDT(M)), des préfectures départementales et régionale, des services d’administration centrale et des autres gestionnaires routiers (sociétés concessionnaires, collectivités locales).

Profil recherché :

Vous préparez une formation de niveau Bac+2 dans ce domaine et vous souhaitez exprimer et élargir vos compétences dans un service public.

Vous êtes réactif(ve), polyvalent.e et rigoureux (se).

vous appréciez le travail en équipe et vous pouvez miser sur votre aisance relationnelle pour interagir avec de nombreux interlocuteurs internes et externes.

Vous démontrez de bonnes qualités rédactionnelles et maîtrisez les outils bureautiques et l’outil de publication web .

Conditions de travail :

Type de contrat : Contrat d'apprentissage

Localisation du poste : Bordeaux – Cité Administrative – 2 rue Jules Ferry

Indemnisation : Selon âge et niveau d’étude

Contacts :

Sylvain DIEMER, Secrétaire Général : 06 40 58 75 27 - Sylvain.Diemer@developpement-durable.gouv.fr

Valérie TEDDE, Secrétaire Générale adjointe-RH et GPEEC : 07 64 61 77 14 - valerie.tedde@developpement-durable.gouv.fr

L'offre est à pourvoir à partir de janvier 2026, pour la durée de la formation.